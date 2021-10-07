Задержаны трое петербуржцев за убийство 20-летней давности

Трое мужчин задержаны в Санкт-Петербурге за убийство 20-летней давности. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления СКР.

Уточняется, что один из задержанных решил убить знакомого. Он подговорил еще двоих мужчин и выдал им оружие.

«Всем задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — рассказали в пресс-службе СКР.