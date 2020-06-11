Задержаны стрелявшие на детской площадке в Краснодаре

Двое 30-летних мужчин задержаны из-за стрельбы на детской площадке Краснодара. Как рассказали «360» в региональном МВД, причиной конфликта между ними и другим местным жителем мог стать долг.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны двое 30-летних местных жителей. Также установлена личность предполагаемого потерпевшего, 35-летнего местного жителя, который направлен на медицинское обследование для установления степени причиненного ему вреда, в том числе при применении в его отношении оружия неустановленного типа (предварительно, травматического)», — заявил начальник пресс-службы Управления МВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

По факту случившегося открыто уголовное дело о хулиганстве, совершенном по предварительному сговору и с использованием оружия. По данным полиции, причиной конфликта стали долговые обязательства. Задержанным в скором времени изберут меру пресечения. Им может грозить до пяти лет тюрьмы.

Стрельба произошла во дворе жилого комплекса «Каскад» недалеко от детской площадки 10 июня. По предварительным данным, пострадавший получил травму головы.

Очевидец в разговоре с «360» назвал одного из стрелявших «полукриминальным типом». Собеседник телеканала добавил, что это ранее судимый уроженец Чечни.