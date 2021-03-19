Задержаны серийные налетчики в Петербурге. Они грабили только женщин

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали членов группы, которые нападали исключительно на женщин. Все жертвы жили в центральной части города и сами пускали налетчиков в квартиры. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России вместе с бойцами Росгвардии задержали двух участников организованной группы. Это мужчины 28 и 32 лет, безработные. Один из них — уроженец Вытегры Вологодской области, другой — гражданин одной из стран бывшего СНГ.

Правоохранители установили причастность задержанных к трем разбойным нападениям в квартирах на улице Некрасова и Колокольной улице. Во всех случаях жертвами были женщины, которые сами пускали незнакомцев к себе домой. Одна из пострадавших сделала это два раза. Налетчики отбирали у них мобильные телефоны, деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб — 258 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, оба подозреваемых задержаны. У злоумышленников забрали травматический и пневматический пистолеты, резиновую дубинку, кастет и нож, несколько масок и балаклав. Сейчас полицейские разыскивают их соучастников и выясняют возможную причастность к другим преступлениям.