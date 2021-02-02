Задержаны предполагаемые члены ОПГ, занимавшиеся изготовлением оружия

Согласно предварительным данным, подозреваемые брали гражданские образцы разного вида оружия и переделывали их в боевые. Кроме этого, они занимались сбытом устройств. В целом на территории 19 областей и республик было развернуто 28 нелегальных цехов. Правоохранители задержали 43 членов банды.

В ходе обыска было изъято более 200 единиц оружия отечественного и зарубежного производства. В их числе пулеметы, пистолеты разных моделей, винтовки, 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровая пушка.

Кроме Ростовской области оружейников обнаружили в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском, Краснодарском краях и других регионах.