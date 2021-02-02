Задержаны предполагаемые члены ОПГ, занимавшиеся изготовлением оружия
Сотрудники ФСБ России по Ростовской области задержали предполагаемых членов ОПГ, которые занимались подпольным изготовлением огнестрельного оружия, сообщил «Царьград».
Согласно предварительным данным, подозреваемые брали гражданские образцы разного вида оружия и переделывали их в боевые. Кроме этого, они занимались сбытом устройств. В целом на территории 19 областей и республик было развернуто 28 нелегальных цехов. Правоохранители задержали 43 членов банды.
В ходе обыска было изъято более 200 единиц оружия отечественного и зарубежного производства. В их числе пулеметы, пистолеты разных моделей, винтовки, 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровая пушка.
Кроме Ростовской области оружейников обнаружили в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском, Краснодарском краях и других регионах.