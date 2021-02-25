Задержаны подозреваемые в вымогательстве 600 тысяч рублей у женщины

Правоохранители задержали трех подозреваемых в вымогательстве 600 тысяч рублей у жительницы Пензы, написало ИА «Пенза-Пресс».

Накануне 34-летняя женщина обратилась в полицию. Она сообщила, что неизвестные угрожали ей расправой, если она не заплатит им крупную сумму денег. На жертву надели наручники и вывезли в лес в Пензенском районе. Злоумышленники так запугали местную жительницу, что она потом несколько дней не решалась выйти из дома.

Уточняется, что у потерпевшей требовали деньги за ее сожителя. У мужчины был конфликт с подозреваемыми. Оперативники задержали пензенцев, которые ранее имели проблемы с законом. Помимо прочего, была установлена их причастность к подобному преступлению в отношении жителя Колышлея.

Мужчины находятся под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы.