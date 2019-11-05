Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве экс-главы города Киселевск Сергея Лаврентьева. По данным следствия, они совершили преступление из корыстных целей.

Смерть у собственного дома. Главное об убийстве экс-мэра Киселевска Лаврентьева Подробнее

«Сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение подозреваемых, после чего они были задержаны. Ими оказались ранее несудимые жители города Белово 35 и 49 лет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Их целью были деньги и драгоценности. Один из мужчин исполнил роль водителя и привез двух соучастников к месту «планируемого разбойного нападения». По данным СК, одного подозреваемого уже арестовали. Меру пресечения второму должна быть вынесена уже во вторник. Расследование уголовного дела по статье УК РФ «Убийство» продолжается.

Экс-руководителя Киселевского городского округа Сергея Лаврентьева застрелили во дворе его собственного дома в селе Верх-Чумыш Кемеровской области в ночь на 1 ноября. По данным следствия, его жена увидела, как двое мужчин ходят с фонариком во дворе. Тогда Лаврентьев пошел выяснять, что случилось. Он взял с собой охотничье ружье. Оставшаяся дома супруга чуть позже услышала выстрела. Она вышла на улицу, когда все стихло и увидела застреленного мужа и еще одного мертвого мужчину. Еще одному человеку удалось скрыться.