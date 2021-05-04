Задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых купюр в Петербурге

Задержаны мужчины, которых подозревают в сбыте фальшивых денег в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Уточняется, что всего они успели реализовать шесть миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег».

«При попытке реализации поддельных банковских билетов в городе Санкт-Петербурге подозреваемые, двое местных жителей, были задержаны. Еще одного злоумышленника задержали в городе Пушкине», — рассказала Ирина Волк.