Задержаны подозреваемые в похищении со счета женщины более 100 тысяч рублей

Полиция задержала банду мошенников в Санкт-Петербурге, которая похитила со счета женщины более 100 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

К делу причастны трое мужчин, а также две женщины. Полицейские подозревают, что они получили доступ к банковскому счету жертвы и украли с него 136 432 рубля. Во время обыска у них нашли различную технику и белый порошок, состав которого неизвестен. Сейчас устанавливается их причастность к другим похожим преступлениям.