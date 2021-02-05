Задержаны подозреваемые по делу о заказном убийстве хореографа в Москве
«Выйти на подозреваемых удалось благодаря проведенным исследованиям: покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами Следственного комитета России. В ходе проведенных обысков изъяты оружие и боеприпасы», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Этих людей задержали в рамках расследования уголовных дел по статьям «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».
24 декабря Наталья Пронина с двумя подругами собиралась заходить в дом на улице Профсоюзной в Москве. Они остановились, чтобы открыть дверь в подъезд. В этот момент из-за машины вышел мужчина, достал пистолет и несколько раз выстрелил Прониной в голову почти в упор. Потом он убежал.