Задержаны подозреваемые по делу о заказном убийстве хореографа в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали пять человек, которых подозревают в причастности к заказному убийству хореографа Натальи Прониной на улице Профсоюзной в Москве. Во время обысков у них нашли оружие.

«Выйти на подозреваемых удалось благодаря проведенным исследованиям: покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами Следственного комитета России. В ходе проведенных обысков изъяты оружие и боеприпасы», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Этих людей задержали в рамках расследования уголовных дел по статьям «Убийство по найму» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

24 декабря Наталья Пронина с двумя подругами собиралась заходить в дом на улице Профсоюзной в Москве. Они остановились, чтобы открыть дверь в подъезд. В этот момент из-за машины вышел мужчина, достал пистолет и несколько раз выстрелил Прониной в голову почти в упор. Потом он убежал.