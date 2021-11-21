Задержаны мужчины, потерявшие труп во время ДТП в Ленобласти

Правоохранители задержали троих мужчин, которые потеряли труп во время ДТП под Петербургом. На теле были признаки насильственной смерти, а в багажнике полиция нашла лопаты. Сами подозреваемые попытались скрыться в лесу, однако их быстро нашли.

Об этом сообщил Пятый канал. По его данным, дело передали в ведение Следственного комитета. В ближайшее время на допрос к следователям привезут и троих задержанных.

По предварительным данным, жертвой стал 50-летний бизнесмен. На его теле нашли признаки насильственной смерти: мужчине перерезали горло. По версии следствия, убийство произошло в одном из гаражных кооперативов Петербурга. Подозреваемые хотели избавиться от улик и ехали закапывать тело, когда попали в ДТП.

Авария произошла рано утром на трассе возле Керро в Ленинградской области. Mitsubishi Galant въехал в металлический отбойник. Когда мужчины поняли, что труп выпал, они бросили машину и попытались скрыться в лесу. Сейчас правоохранители продолжают расследование, выясняют все детали случившегося.