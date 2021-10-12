Задержаны мужчины, которые пытали продавцов наркотиков в Челябинске

Шестеро челябинцев пытали сотрудников интернет-магазина, который продавал наркотики. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Челябинский областной суд.

Владелец магазина нанял их, чтобы они таким образом «наказывали» продавцов, которые в чем-либо провинились.

«Пытки выражались в прибивании гвоздями кистей рук к дереву, залпов пиротехники с небольшого расстояния в сторону привязанного к дереву потерпевшего, выливании зеленки на лицо и голову, в требованиях принести извинения на коленях», — рассказала представитель суда Наталья Прохорова.

Свои действия мужчины снимали на камеру и отправляли заказчику. Преступники задержаны. Личность владельца магазина не установлена.