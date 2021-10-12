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    12 октября 2021, 23:35

    Задержаны мужчины, которые пытали продавцов наркотиков в Челябинске

    Челябинский областной суд: шестеро мужчин «наказывали» пытками продавцов наркотиков

    Дарья Морозова

    Шестеро челябинцев пытали сотрудников интернет-магазина, который продавал наркотики. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Челябинский областной суд.

    Владелец магазина нанял их, чтобы они таким образом «наказывали» продавцов, которые в чем-либо провинились.

    «Пытки выражались в прибивании гвоздями кистей рук к дереву, залпов пиротехники с небольшого расстояния в сторону привязанного к дереву потерпевшего, выливании зеленки на лицо и голову, в требованиях принести извинения на коленях», — рассказала представитель суда Наталья Прохорова.

    Свои действия мужчины снимали на камеру и отправляли заказчику. Преступники задержаны. Личность владельца магазина не установлена.