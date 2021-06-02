Задержаны мужчины, которые обокрали пенсионерку под видом электриков в Петербурге

Полицейские задержали двух мужчин из Санкт-Петербурга, которые под видом электриков проникли в квартиру к пенсионерке и украли у нее деньги. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мошенники попросили пустить их в квартиру, чтобы якобы проверить розетки. Сначала они делали вид, что работают, а потом резко выбежали.

После этого пенсионерка заметила, что у ее украли 18 тысяч рублей. Сейчас преступники задержаны, на них завели уголовное дело. Выяснилось, что они уже были судимы неоднократно.