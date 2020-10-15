Задержаны мошенники, обманувшие ветерана ВОВ в Петербурге
Полиция в Санкт-Петербурге задержала двух мошенниц, которые совершили серию преступлений. Одной из пострадавших оказалась 96-летняя ветеран Великой отечественной войны. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Мошенницами оказались мама и дочь. Старшей 70 лет, младшей 46. В полицию обратилась одна из их жертв, которая рассказала, что они выманили у нее 30 тысяч под предлогом прибавки к пенсии, которая будет начислена вместе с этими деньгами.
На злоумышленник завели уголовное дело.