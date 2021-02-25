Задержаны мошенники, которые обманывали пенсионеров под видом коммунальщиков

Полиция задержала мошенников, которые воровали деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Один из пострадавших рассказал, что к нему в квартиру пришли три человека, чтобы якобы проверить счетчики. После их ухода у пенсионера пропало 10 тысяч рублей. Услуг он никаких не получил.

Подозреваемые задержаны, идет расследование. Есть вероятность, что они причастны и к другим подобным прецедентам.