Задержаны кочевники, подозреваемые в похищении петербуржца

Уточняется, что задержанные являются представителями кочевого народа. Согласно предварительной информации, они вывезли петербуржца в Чудово Новгородской области. Мужчине пообещали, что там можно будет найти работу. Прибыв в город, похищенного заперли в квартире. Кочевники воспользовались его пьяным состоянием и попытались провести махинации с недвижимостью.

Полицейские рассказали, что двух подозреваемых уже задержали в Чудове. Еще один попался в Колпине. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.