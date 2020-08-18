Задержаны хакеры, продававшие пароли от YouTube-каналов

По данным ИА «Пенза-пресс», стоимость такой операции составляет около 300 долларов.

«Располагая этими сведениями, участники криминальной схемы получали доступ к каналам пользователей на видеохостинге и создавали новые логины и пароли, тем самым лишая владельцев возможности совершать с ними какие-либо действия», — рассказала Волк.

Оказалось, что возраст задержанных варьируется от 17 до 20 лет. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде.