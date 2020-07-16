Задержаны еще восемь человек по делу о торговле детьми

«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержаны восемь участников преступной группы. Среди соучастников трое врачей частных медицинских центров, двое руководителей коммерческих организаций и их сотрудники», — рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Всем задержанным следствие предъявило обвинения, по месту жительства каждого проходят обыски.

Следствие утверждает, что в 2014–2020 годах в Одинцове руководитель и двое сотрудников частных медицинских центров предоставляли услуги суррогатного материнства за деньги. По версии правоохранителей, подозреваемые нарушили закон в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

В среду были арестованы четверо врачей акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами в Китай. Уже в четверг следствие потребовало задержать еще нескольких подозреваемых.