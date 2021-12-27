Задержаны еще двое членов банды Басаева и Хаттаба

Силовики задержали еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших в нападениях на населенные пункты в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанные являются уроженцами Ставропольского края. Это Ильхан Канмурзаев 1979 года рождения и Каирбек Бакиев 1972 года рождения. В ФСБ сообщили о наличии неопровержимых доказательств того, что они являлись участниками вооруженного нападения формирований Басаева и Хаттаба в Ботлихском районе Дагестана в августе 1999 года. Тогда жертвами стали более 280 человек, ранения получили свыше 800 военнослужащих.

Бакиев и Канмурзаев были задержаны 23 декабря. Они обвиняются по уголовным статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Мероприятия по розыску и задержанию участников террористических бандформирований, избежавших ответственности за преступления прошлых лет, продолжаются. В сентябре сообщалось о задержании еще двух членов банды.