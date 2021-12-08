facebook_pixel
    08 декабря 2021, 18:27

    Задержаны две женщины за продажу чужой квартиры в Петербурге — СМИ

    Дарья Морозова

    Задержаны две женщины в Санкт-Петербурге по подозрению в продаже квартиры пенсионерки, находившейся в психиатрической больнице. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Подозреваемые использовали поддельные документы и перерегистрировали квартиру без ведома хозяйки на постороннего человека. Общая сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей.

    Позже выяснилось, что одна из задержанных уже была судима за мошенничество.