Федеральная служба безопасности задержала двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Их нашли в Ставрополье и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Операцию по задержанию ведомство проводило совместно с СК РФ и Росгвардией.

«Задержаны двое жителей Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, являвшиеся членами бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшие в вооруженном вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Республики Дагестан», — говорится в пресс-релизе.

Во время этих событий погибли более 280 человек, были ранены свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов, мирных жителей. По факту случившегося открыли уголовное дело по статьям УК РФ «Вооруженный мятеж», «Бандитизм», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, которые избежали уголовной ответственности, продолжаются.