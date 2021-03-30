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    30 марта 2021, 15:10

    Задержаны четверо мужчин, которые похитили женщину в Петербурге

    Дарья Морозова

    Полиция задержала четверых мужчин за похищение и ограбление женщины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Уточняется, что они представились сотрудниками правоохранительных органов и силой затолкали пострадавшую в машину. У нее забрали телефон, 9650 рублей и банковские карты. После этого преступники отпустили ее и скрылись. О происшествии заявили в полицию очевидцы.

    Подозреваемые задержаны. Выяснилось, что трое из них уже имели различные проблемы с законом.