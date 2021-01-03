Задержаны 35 человек после стрельбы на востоке Москвы

Столичная полиция задержала для проверки личностей примерно 35 человек после конфликта со стрельбой, произошедшего на Уральской улице. Известно, что стрельба велась из охолощенного оружия. Следователи устанавливают причины конфликта.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Утром 1 января на Уральской улице в столичном районе Гольяново произошел массовый конфликт со стрельбой. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали и доставили в полицию около 35 человек. Информация о пострадавших в данный момент не поступала», — сказал собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, все участники инцидента проживали в окрестных хостелах. Полиция приехала после жалобы местных жителей, но участники дебоша уже успели разбежаться. Оперативники обнаружили следы крови и восстановили события по кадрам камеры видеонаблюдения.

Из трех находившихся на месте драки автомобилей два уже удалось найти. Задержан стрелявший из охолощенного автомата участник событий. По предварительным данным, причиной стрельбы стала пьяная ссора.