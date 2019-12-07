Задержанным членам ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве главы ингушского Центра «Э»

Бизнесмену Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявили обвинения в посягательстве на жизнь начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии. Полонкоева называют главой ОПГ.

«Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану Полонкоеву предъявлены обвинения в совершении [преступления, предусмотренного] статьей 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»), — сообщил ТАСС адвокат сына Хасана Полонкоева Шамиль Яндарбаев.

Он подчеркнул, что оба обвиняемых категорически отрицают свою вину. Яндарбаев заявил, что следствие пытается подстроить факты под обвинения. По его словам, представители защиты имеют трудности с доступом к фигурантам дела.

Хасана и Аслана Полонкоевых задержали утром в пятницу. Кроме них, в полицию доставили 25-летнего сына Полонкоева Закре, а также Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева. Следователи намерены в субботу просить Басманный суд о заключении задержанных под стражу.

Нападение на Эльджаркиевых произошло 2 ноября. В результате атаки неизвестных были убиты начальник Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.

6 декабря в Москве и Ингушетии провели спецоперацию, в ходе котором задержали 56-летнего Хасана Полонкоева, предполагаемого главу ОПГ, и пятерых ее участников.