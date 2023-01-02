Криминал 02 января 2023, 21:18 Задержанный за убийство в Москве сотрудника МАДИ оказался бойцом ММА МАДИ: зарезавший инспектора в «Зарядье» был бойцом ММА

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Обвиняемый в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции оказался бойцом смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МАДИ.

Тверской суд Москвы отправил под стражу обвиняемого в убийстве сотрудника инспекции 26-летнего мужчину. Ему предъявили обвинение в убийстве из хулиганских побуждений. Нападение на 33-летнего инспектора случилось 31 декабря на Москворецкой набережной, в районе парка «Зарядье».

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«Инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ. В этот момент к нему подлетел преступник и стал наносить ножевые ранения. Когда инспектор попытался отскочить в сторону, убийца повалил его на землю. В общей сложности было нанесено более 10 ножевых ранений», — уточнили в инспекции.

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В МАДИ добавили, что сотрудник не фиксировал автомобиль преступника и не разговаривал с ним до нападения.

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Погибший работал в МАДИ с 2014 года, у него остались жена и двое маленьких детей.