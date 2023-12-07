Криминал 07 декабря 2023, 22:54 Задержанный за убийство подростка в Челябинске мигрант избежал наказания РИА «Новости»

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Калининский райсуд Челябинска прекратил уголовное дело по факту грабежа в отношении 20-летнего мигранта, которого изначально задержали по подозрению в убийстве подростка у ТРК «Космос». Такое решение приняли в связи с примирением сторон, сообщило Ura.ru.

«Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа прекращено», — указали в сообщении.

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Дело о разбое прекратили по нереабилитирующим основаниям — молодого человека признали виновным, но наказания не применили. Такое решение судья принял в связи с примирением сторон.

Полицейские задержали мигранта по подозрению в убийстве 17-летнего школьника. В ходе следствия причастность подозреваемого к инциденту не подтвердилась. Однако следователи узнали о совершенном им грабеже. Уголовное дело переквалифицировали на менее тяжкое и направили в суд.

Убийство подростка из-за разборок в интернете произошло возле ТРК «Космос» в ночь на 9 апреля. Участники конфликта в соцсетях решили разобраться в реальной жизни. Во время драки школьнику нанесли смертельный удар ножом.