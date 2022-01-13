Задержанный за убийство нижегородского депутата не признал свою вину

Следователи попросят арестовать обвиняемого в убийстве предпринимателя и депутата Ковернинского муниципального округа Нижегородской области Валентина Розина. Свою вину подозреваемый не признал, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, написал ТАСС.

Информация о том, что Розина убили, появилась в СМИ 11 января. На сайте администрации Ковернинского округа сказано, что он входит в местный совет депутатов, его полномочия должны были продлиться до 2025 года.

Подозреваемого в убийстве задержали 12 января в Нижнем Новгороде. Для проведения операции был применен план «Перехват», разыскиваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи возбудили против него новое уголовное дело по статье «Убийство», ему уже предъявили обвинение.

По версии следствия, обвиняемый выстрелил в депутата во время ссоры, которая произошла между ними в поселке Ковернино. У Розина получилось добраться до больницы и заявить о том, кто его ранил, но врачи не смогли его спасти.