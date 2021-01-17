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    17 января 2021, 00:03

    Задержанный за убийство матери и дяди в Петербурге подросток признал вину

    Анастасия Кукова

    Несовершеннолетний житель Красногвардейского района Санкт-Петербург, задержанный за двойное убийство матери и дяди, рассказал, почему их убил. Ранее он утверждал, что обнаружил родных уже мертвыми и отношения к их гибели не имеет.
    Задержанный за убийство матери и дяди в Петербурге подросток признал вину

    Трагедия произошла 16 января в ходе ссоры 17-летнего юноши с дядей, пишет «Фонтанка». Накануне мужчина угрожал подростку, и мать встала на сторону брата. На следующий день во время скандала юноша схватился за нож.

    Сообщение о двух трупах с много численными ножевыми ранениями в доме на улице Шаумяна поступило в отделение примерно в 11:40. По некоторым данным, полицию вызвал отчим юноши.

    Семья задержанного в прошлом году переехала летом из Приморского района. Подросток, ранее привлекавшийся за кражу, состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

    Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Срок наказания 8-20 лет лишения свободы.