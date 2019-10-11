Испугался и затащил в гараж. Задержанный рассказал, как убивал Лизу Киселеву

Согласно показаниям задержанного, он несколько месяцев назад заприметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением, а 9 октября мимо проходила Лиза. Девочка спросила у взрослого, его ли это гараж.

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«Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство», — рассказали в Следственном комитете.

Так рассказал сам подозреваемый. Его версию проверят следователи.

Известно, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его задерживали за совершение ряда других тяжких преступлений. У него непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, добавили в СК.

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К материалам дела приобщены записи камер наружного наблюдения. Они подтверждают, что подозреваемый может быть причастен к убийству девочки. Несмотря на это, правоохранители параллельно проверяют и другие версии произошедшего. Расследование взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Школьница пропала в среду, 9 октября. Она утром пошла в школу, но до класса так и не дошла. Девочку искали тысячи человек и нашли ее мертвой в ночь на 11 октября в гаражах.

Вскоре задержали подозреваемого в убийстве ребенка, местного 35-летнего жителя. Собравшаяся на месте разъяренная толпа требовала отдать им задержанного на самосуд, но правоохранителям удалось доставить его в участок. Возле отделения полиции тоже стали собираться саратовчане, которых только к утру убедили разойтись.

Сейчас задержанный дает показания. Расследование продолжается.