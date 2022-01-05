Задержанный за убийство девочки в Костроме оказался рецедивистом

Один из двух задержанных в Костроме за убийство 5-летней девочки оказался педофилом-рецидивистом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что ранее 44-летний Денис Г. уже привлекался правоохранительными органами за педофилию и производство детской порнографии. Второй участник дела, 24-летний Вадим Б. ранее был осужден за кражу денег со счета в банке.

Накануне в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вечером 4 января была найдена убитой. Ее тело было обнаружено полицией в одном из общежитий города.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, возбуждено уголовное дело в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержанные сознались в преступлении. Расследование преступления продолжается.

Толпа возмущенных жителей Костромы пришла к зданию общежития, где полиция проводила следственные действия.