Пьяная драка трех мужчин произошла в Санкт-Петербурге. Один из участников оказался ранее объявленным в федеральный розыск. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчины выпивали вместе, а затем у них произошел конфликт, в результате которого один из них ранил оппонентов ножом. Его задержали.

Оказалось, что он был объявлен в федеральный розыск в родном Оренбурге. В Санкт-Петербург мужчина приехал, чтобы уйти от правосудия.