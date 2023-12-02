Криминал 02 декабря 2023, 15:34 Задержанный за похищение девочки из Козельска назвал свой поступок навязчивой идеей Shot: подозреваемый назвал похищение школьницы в Козельске «навязчивой идеей» Пресс-служба Следственного комитета

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Подозреваемый в похищении восьмилетней девочки из Козельска признался, что семья отговаривала его от совершения преступления. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Задержанный отказался извиниться на камеру и рассказал, что его жена и сын стали сообщниками по случайности. По его словам, похищение девочки стало его навязчивой идеей. Когда близкие узнали о намерениях мужчины, они попытались его отговорить.

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Похищение второклассницы произошло 29 ноября в Калужской области. Правоохранители задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга, которые жили шведской семьей.

По версии следствия, подозреваемые похитили девочку, после чего потребовали у ее матери выкуп. Злоумышленники держали ребенка в машине, но после широкой огласки испугались и бросили школьницу в Тульской области. Девочка обратилась за помощью к местным жителям.

В беседе с «360» мать похищенной второклассницы выдвинула предположение, что преступники знали ее дочь в лицо. Она добавила, что похитители смогли вычислить, когда женщины нет дома.