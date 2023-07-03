03 июля 2023, 10:52
Задержанный за подготовку теракта в Крыму дал признательные показания
Задержанный ФСБ за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания
Задержанный оперативниками ФСБ за подготовку теракта против главы Крыма Сергея Аксенова признался на допросе, что рассчитывал подорвать его автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фигурант сообщил, что в декабре 2022 года его завербовал куратор спецслужб Украины по имени Игорь. Ему присвоили позывной Каратист и обучили на полигоне уходу от преследования, нанесению грима, маскировке, подрывному делу.
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«Мне дали задание поехать в Крым, где нужно было устроиться на работу, купить телефон и снять жилье. Ежедневно я выходил на связь с Игорем и ждал дальнейших приказов. Ждал точный адрес с автомобилем для установки мин, чтобы потом отвезти его для подрыва кортежа Сергея Аксенова на улице Севастопольская», — сообщил он.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала фигуранта в момент, когда он планировал извлечь взрывное устройство из тайника. В его отношении завели уголовное дело о подготовке к теракту и отправили под стражу.
СБУ
Крым
ФСБ
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