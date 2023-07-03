Криминал 03 июля 2023, 10:52 Задержанный за подготовку теракта в Крыму дал признательные показания Задержанный ФСБ за подготовку покушения на Аксенова дал признательные показания РИА «Новости»

Читать 360tv в

Задержанный оперативниками ФСБ за подготовку теракта против главы Крыма Сергея Аксенова признался на допросе, что рассчитывал подорвать его автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурант сообщил, что в декабре 2022 года его завербовал куратор спецслужб Украины по имени Игорь. Ему присвоили позывной Каратист и обучили на полигоне уходу от преследования, нанесению грима, маскировке, подрывному делу.

Реклама

«Мне дали задание поехать в Крым, где нужно было устроиться на работу, купить телефон и снять жилье. Ежедневно я выходил на связь с Игорем и ждал дальнейших приказов. Ждал точный адрес с автомобилем для установки мин, чтобы потом отвезти его для подрыва кортежа Сергея Аксенова на улице Севастопольская», — сообщил он.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала фигуранта в момент, когда он планировал извлечь взрывное устройство из тайника. В его отношении завели уголовное дело о подготовке к теракту и отправили под стражу.