Криминал 05 июля 2023, 10:49 Задержанный за подготовку теракта на Сахалине работал на СБУ ФСБ: задержанный за подготовку теракта на Сахалине россиянин выполнял задание СБУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиянин, которого задержали за подготовку теракта на энергетическом объекте на Сахалине, работал на Службу безопасности Украины. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

ЦОС предоставил видео с признанием задержанного. Россиянин сообщил, что хранил дома серные шашки, а в гараже — селитру. После совершения теракта он должен был отчитаться перед украинской стороной.

Реклама

«Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ», — сказал мужчина.

По данным ФСБ, задержанный планировал атаку не только на объект энергетики, но и на местный военкомат. Россиянин 1980 года рождения стал сторонником украинского неонацизма, отметили в Центре общественных связей.

Во время обыска у мужчины обнаружили компоненты для создания самодельного взрывного устройства и средства связи с инструкциями. Правоохранители выяснили, что задержанный вел переписку с координатором террористической организации на Украине. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и госизмене.