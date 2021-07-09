Задержанный в Уфе мужчина признался в подготовке взрыва в больнице МВД. Видео

Задержанный в Уфе сторонник террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* планировал подорвать бомбу в больнице для сотрудников МВД. Об этом он заявил сразу после задержания. Видео с допросом задержанного распространил ЦОС ФСБ.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы спецназа задерживают молодого человека, а также обыскивают автомобиль.

«В этом доме я изготовил самодельное взрывное устройство. В целях подрыва больницы сотрудников МВД», — заявил подозреваемый в ходе допроса. Его доставили в помещение, где он показал бомбу. После этого обыск приостановили до приезда саперов.

По данным правоохранителей, подозреваемым по делу проходит местный житель 1995 года рождения. Дом, в котором он делал бомбу, был арендован. В мобильном телефоне задержанного обнаружили его переписку с кураторами из международного террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

*"Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламское государство —террористическая организация, запрещенная в России