Задержанный в Кургане наркодилер оказался убийцей

Наркодилер, задержанный на Кургане, оказался убийцей из Тюмени. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления региона.

Оказалось, мужчину разыскивали 13 лет.

«При проверке его отпечатков выяснилось, что они принадлежат другому человеку, который находился в розыске последние 13 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2008 году мужчина застрелил своего племянника, ранил его родителей и скрылся. Его обвинили в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Теперь его будут судить и за попытку продать наркотики.