Задержанный устроил погром в суде Екатеринбурга

Задержанный мужчина устроил дебош в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Это спровоцировало волнения в конвойном отделении. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на слова очевидцев.

Ситуация произошла сегодня, 16 июля, во время коллегии по уголовным делам по улице Кирова. Один из задержанных отказался проходить досмотр и начал оскорблять силовиков. Другие арестанты поддержали его действия. Один из очевидцев рассказал, что полицейские пытались успокоить арестантов.

«В конвойном отделении слышны крики, шум и грохот. Арестанты орут матом, полиция и судебные приставы пытаются навести порядок», — рассказал один из свидетелей.

В суде подтвердили информацию об инциденте и сообщили, что мужчина, устроивший дебош, проходит по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. В результате в суде удалось навести порядок.