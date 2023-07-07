Криминал 07 июля 2023, 13:52 Задержанный украинский диверсант рассказал, как готовил подрыв железной дороги в Крыму Задержанный агент украинской разведки подорвал ж/д пути в Крыму только со второго раза

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Задержанный агент военной разведки Украины объяснил, как готовился к подрыву железнодорожного полотна в Крыму. Видео с его рассказом предоставил Центр общественных связей ФСБ России.

Диверсант подорвал железнодорожные пути в селе Почтовом Бахчисарайского района в феврале 2023 года. Агент украинской разведки признался, что достиг цели только со второго раза.

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Задержанный произвел разведку на указанном участке местности в конце декабря 2022 года. В конце января он предпринял первую попытку подрыва, но она завершилась осечкой.

«В конце февраля 2023 года я сюда прибыл в третий раз и произвел подрыв железнодорожного полотна», — сказал диверсант.

Агент военной разведки Украины собрал взрывное устройство прямо в лесополосе, из которой производил разведку. Мужчина закрепил взрывчатку с внешней стороны рельсы с помощью магнитов и поместил пауэрбанк под один из зарядов. Устройство диверсант подорвал из лесополосы.