Эксклюзив 01 февраля 2023, 19:54 Задержанный полицейскими россиянин умер в служебной машине во время поездки в отдел Житель Нижнего Тагила получил смертельные травмы в полицейской машине после задержания

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Сломанной шеей и смертью закончилась поездка в полицейской машине для жителя Нижнего Тагила Сергея Шамрина. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали его 29 января, заподозрив, что мужчина пьян. Об этом «360» рассказала его супруга Юлия.

Она пояснила, что ее муж ростом 1,9 метра и очень широкий в плечах. Поэтому поместить его в отсек полицейской машины для задержанных, где уже находился один мужчина, просто так полицейские не смогли.

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«Его заломали под углом, тело задрали вверх и засунули ноги. Я говорю: „Вы ему шею свернете“. А они: „Он в пути перевернется“», — рассказала Юлия.

Перевернуться Сергей не успел. Он получил смертельную травму с переломом шеи. Когда машина прибыла на место, из отсека достали труп. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах рядом с полицейской машиной лежит труп, рядом с которым находятся двое мужчин и кричит женщина.

Юлия отметила, что Сергей после такой посадки в машину стучал ногами по дверям — это были смертельные конвульсии. Ее рассказ подтвердил второй задержанный.

«Он махал ногами, лицо было синее. Я ничего не мог сделать, там места мало. Я стучал, просил чтобы остановили машину и посадили его нормально», — поделился он.

Но полицейские не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию. Когда труп достали из машины, на место прибыли врачи скорой помощи, которые констатировали смерть задержанного.

Руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с «360» заявил, что делать однозначные выводы о виновности или невиновности сотрудников полиции ППС Нижнего Тагила пока преждевременно.

«На место выезжали представители руководства территориального отдела внутренних дел, СК и прокуратуры. Они рекомендовали дождаться официального завершения проверочных мероприятий. Расследование продолжается», — заявил он.

У погибшего Сергея Шамрина осталась маленькая дочь. Его жена требует справедливости и наказания для причастных к гибели супруга.

«Я хочу, чтобы их наказали по всей строгости закона. Сейчас я знаю, что задержаны двое. Ни от кого я не получила извинений — ни от руководства, ни от членов их семей», — заявила Юлия.