Задержанный по коррупционному делу глава ГИБДД Ставрополья осуждал взяточников на камеру

Начальник управления УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, которого подозревают в создании ОПГ, ранее публично осуждал коррупционеров. Облачаясь в форму, он перед камерой объяснял, почему в рядах правоохранителей есть взяточники.

«К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение», — говорил он.

По словам Сафонова, только с начала года три сотрудника ведомства стали фигурантами дел о взятках. Но больше его обеспокоило то, что за этот же период задокументировали 54 факта попытки водителей и пешеходов дать взятку.

«Уважаемые участники дорожного движения, вам предлагаю себя не подвергать уголовно наказуемому деянию, ну и также не провоцировать сотрудников Госавтоинспекции», — добавил Сафонов.

Сегодня он был задержан по делу об организации преступной группировки. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, вместе с ним была задержана практически вся верхушка краевого УГИБДД Ставропольского края. Они подозреваются в организации ОПГ, получении взяток, злоупотреблении и превышении полномочий.

В доме Сафонова был проведен обыск. Фото из жилища также опубликован Хинштейн. На снимках можно было видеть, что глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.