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    22 марта 2021, 12:22

    Задержанный по делу пензенского губернатора Шпигель пожаловался на здоровье

    Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, которого задержали по подозрению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, плохо себя чувствует. В изолятор временного действия ему вызывали скорую помощь. Об этом «360» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

    Задержанный по делу пензенского губернатора Шпигель пожаловался на здоровье

    «На условия содержания не жалуется, чувствует себя плохо. Состояние здоровья, с его слов, тяжелое. Плохо ходит, одышка. Ряд системных хронических заболеваний. Медицинская помощь по мере необходимости ему оказывается», — рассказала она.

    Дружинина также передала слова задержанного о том, что изолятор оказывает ему всяческую поддержку.

    «Скорая помощь ему вызывается при необходимости. Дважды вызывали скорую. Один раз увозили в больницу», — добавила представительница ОНК.

    Он отметила, что Белозерцева пока нет в изоляторе временного содержания.

    Губернатора Пензенской области задержали 21 марта. По данным СМИ, его уже перевезли в Москву. Следствие считает, что он получал взятки от экс-сенатора, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля на общую сумму более 30 миллиона рублей за предоставление конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

    Им и другим фигурантам дела предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве».