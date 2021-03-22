Задержанный по делу пензенского губернатора Шпигель пожаловался на здоровье

Глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, которого задержали по подозрению в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, плохо себя чувствует. В изолятор временного действия ему вызывали скорую помощь. Об этом «360» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

«На условия содержания не жалуется, чувствует себя плохо. Состояние здоровья, с его слов, тяжелое. Плохо ходит, одышка. Ряд системных хронических заболеваний. Медицинская помощь по мере необходимости ему оказывается», — рассказала она.

Дружинина также передала слова задержанного о том, что изолятор оказывает ему всяческую поддержку.

«Скорая помощь ему вызывается при необходимости. Дважды вызывали скорую. Один раз увозили в больницу», — добавила представительница ОНК.

Он отметила, что Белозерцева пока нет в изоляторе временного содержания.

Губернатора Пензенской области задержали 21 марта. По данным СМИ, его уже перевезли в Москву. Следствие считает, что он получал взятки от экс-сенатора, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля на общую сумму более 30 миллиона рублей за предоставление конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Им и другим фигурантам дела предъявлено обвинение по статье УК РФ «Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве».