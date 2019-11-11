Задержанный по административке покончил с собой в московском изоляторе

Мужчина свел счеты с жизнью в изоляторе в московском районе Южное Бутово. У него нашли одноразовую простынь. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах столицы, ранее мужчину задержали за кражу.

Случай суицида подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД. Там отметили, что мужчину задержали за административное правонарушение, а в совершении кражи его только подозревали.

«Сегодня мужчина, задержанный за административное правонарушение, подозреваемый в совершении кражи в служебном помещении, совершил самоубийство», — сказал собеседник «360».

В данный момент по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.