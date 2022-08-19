Задержанный нарколог Брюн не признал вину в мошенничестве

Подозреваемый в мошенничестве нарколог Евгений Брюн не признал свою вину. Об этом «Интерфаксу» сообщили в московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Мы посетили Брюна в изоляторе временного содержания. Он сообщил членам комиссии, что не признает вину по делу о мошенничестве», — заявили в ОНК.

Как сообщил Брюн членам ОНК, его задержали после допроса в УВД. Он также заявил, что не имеет претензий к условиям содержания, а также не жалуется на здоровье.

О том, что задержание Брюна связано с тендерами на поставку тест-систем, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Речь идет о тендерах, связанных с одной из компаний», — привело агентство слова своего собеседника.

О задержании в столице Брюна стало известно несколькими часами ранее. По информации источника «Интерфакса», Брюн и вице-президент наркологической лиги Владимир Якушев участвуют в следственных действиях.

Источник агентства также сообщал, что Брюна подозревают в закупке госучреждениям тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.

По данным источника РЕН ТВ, по 27 адресам, в том числе и в офисах проходящих по делу компаний, по месту жительства Брюна и его коллег, провели обыски. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.