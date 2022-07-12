Задержанный напал на полицейских в туалете в Кемеровской области

Мужчина пойдет под суд за нападение на полицейских в туалете в Кемеровской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Сначала нападавшего задержали за кражу и доставили в отделение полиции. По версии следствия, там он отпросился в туалет. Мужчину отвели туда, но в уборной он начал вести себя агрессивно, а потом напал на правоохранителей.

«Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.