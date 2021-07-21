Задержанный глава ГИБДД Ставрополья оценил дизайн дома-дворца своей жены

Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, который подозревается во взятках на 19 миллионов рублей, рассказал, что жил в особняке, принадлежащем его гражданское жене. К дизайну дома он отношения не имеет.

«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — сказал Сафонов в суде журналистам.

Сафонов также заявил, что в полном объеме сотрудничает со следствием. По его словам, он отвечает на все вопросы с первого разговора со следователем.

Суд в Ессентуках арестовал Сафонова. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Сафонова и шестерых его подельников задержали 20 июля. Среди них — бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и еще четверо гражданских.

СК открыл в их отношении уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма взяток превысила 19 миллионов рублей.

В течение нескольких лет подозреваемые незаконно делали пропуска для перевозчиков зерна и других грузов. Те платили правоохранителям деньги.