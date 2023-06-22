22 июня 2023, 11:02
Задержанный диверсант СБУ признался в совершении ряда взрывов в Запорожской области
ТАСС: задержанный диверсант СБУ признал вину во взрывах в Запорожской области
Один из задержанных оперативниками ФСБ диверсантов СБУ дал признательные показания в совершении ряда взрывов на территории Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС.
Фигурант сообщил, что сотрудники СБУ завербовали его в 2022 году для совершения диверсионно-разведовательных действий. С этой целью он вел наблюдение за руководителями военно-гражданской администрации и военными объектами, после чего передавал СБУ зафиксированную информацию.
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«Мне поступали указания для совершения взрывов. Компоненты для самодельной взрывчатки передавали через тайники, я собирал их по представленной инструкции и применял для серии взрывов в Запорожской области», — сказал задержанный.
Диверсант также предпринял еще одну попытку теракта, но она сорвалась.
Утром в четверг в Мелитополе задержали двоих диверсантов, намеревавшихся подорвать железную дорогу.
СБУ
ФСБ
Украина
Запорожская область
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