Криминал 03 августа 2023, 17:47 Задержанных в ДНР агентов СБУ обвинили в серии терактов ТАСС: задержанных в 2019 году в ДНР трех агентов СБУ обвинили в серии терактов РИА «Новости»

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Завербованных Службой безопасности Украины и задержанных в Донецкой Народной Республике в 2019 году Станислава Суровцева, Юрия Иванова и Андрея Гаррюса обвинили в причастности к серии совершенных терактов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Дело в отношении Станислава Суровцева, Андрея Гаррюса и Юрия Иванова поступило в суд. Заседание пройдет 11 августа», — рассказали в суде.

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Суровцева обвинили в семи эпизодах терактов, а Иванова и Гаррюса — в восьми. Всем троим также вменили покушение на совершение еще одного теракта. Кроме того, мужчин обвинили в обучении в целях террористической деятельности и участии в террористическом сообществе.

По данным МВД ДНР, подсудимых задержали в феврале 2019 года на территории республики. По месту проживания одного из них изъяли элементы питания, устройства для приема и передачи радиосигнала на расстоянии, элементы взрывных устройств самостоятельного и промышленного изготовления, а также свыше 40 килограммов взрывчатых веществ.