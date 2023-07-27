Важное 27 июля 2023, 11:53 Задержанных в 2022 году агентов украинской разведки приговорили к 15 годам тюрьмы ФСБ: двух агентов украинской разведки приговорили к 15 годам колонии строгого режима РИА «Новости»

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Суд вынес приговор двум фигурантам дела о шпионаже в пользу разведки Украины, которых задержали в 2022 году. Их приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Силовики задержали их в прошлом году по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военных и уничтожении в зоне проведения спецоперации военной техники. Суд приговорил каждого из двух обвиняемых к 15 годам колонии строгого режима. Имена и другие детали дела в ФСБ не стали раскрывать.

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В Керченском проливе остановили сухогруз, который направлялся через украинский порт из Турции в Ростов-на-Дону. В трюме обнаружили следы взрывчатки. Спецслужбы предположили, что несмотря на заявленные «зерновые рейсы», его использовали для поставки взрывчатых веществ. ФСБ выяснила, что сухогруз летом дважды заходил в морской порт Рени Одесской области.