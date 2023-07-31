Криминал 31 июля 2023, 11:04 Задержанные за работу на «Правый сектор» воронежцы дали признательные показания ФСБ показала допрос задержанных за госизмену жителей Воронежской области

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Задержанных по подозрению в госизмене и работе на «Правый сектор»* жителей Воронежской области завербовали в 2022 году. Они дали признательные показания. Допросы показал Центр общественных связей ФСБ.

Все подозреваемые примкнули к «Правому сектору»* в 2022 году. Один из них признался, что его завербовали через интернет. С тех пор он сам уговорил нескольких россиян присоединиться к запрещенной организации. Другой признался, что помогал «Правому сектору»*, чтобы изменить государственный строй в России.

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Третий получил первое задание в апреле 2023 года. Ему поручили установить местонахождение российского летчика, который побывал в плену, а спустя время поджечь релейные шкафы.

«Осознавал, что моя вербовка осуществлена для выполнения действий в интересах Украины против безопасности Российской Федерации», — сказал он силовикам.

ФСБ показала кадры задержания предполагаемых преступников. Их обвинили в госизмене. Мужчинам грозит 12-20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

* Верховный суд России признал организацию «Правый сектор» экстремистской. Ее деятельность запрещена.