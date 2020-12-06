Задержанные рассказали, как убивали семью в Волоколамске. Видео

Трое мужчин, задержанных за тройное убийство семьи Рюмшиных в Волоколамске, признали вину. На следственном эксперименте они в подробносятх рассказали о событиях той ночи.

По данным Следственного комитета, семейная пара обвинила соседей в поджоге дома. Соседям это не понравилось, и они решили расправиться с Рюмшиными. Сначала расстреляли их из ружья, потом перетащили в заброшенный дом на окраине и подожгли его.

«Я ждал, когда приедет семья, и перегородил им путь своим автомобилем. Когда машина Рюмшиных остановилась, я выстрелил по сидевшим в салоне людям, — рассказал на следственном эксперименте один из задержанных.

Родители одного из-подозреваемых предположили, что конфликт между соседями произошел из-за лошадей. Погибшие высказывались против лошадей, которых завели соседи.

В Следственном комитете России сообщили, что у подозреваемых изъяли оружие, из которого производились выстрелы, а в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.