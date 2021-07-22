Задержанные на Ставрополье террористы собирались взорвать отдел полиции в Кисловодске

Подозреваемые в причастности к запрещенной в России террористической группировке, которых задержали на Ставрополье, планировали теракт в Кисловодске. Они собирались взорвать здание отдела полиции, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас следователи продолжают расследовать дело против 17 участников запрещенного в РФ международного религиозного объединения, действовавших на территории Ставропольского края.

Фигурантам предъявили обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщалось ранее, восемь подозреваемых были задержаны 21 и 22 июля. По версии следователей, они занимались пропагандой идей запрещенной в РФ экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

Среди них жители Дагестана, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края: Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. СК ходатайствовал об их аресте.

По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске работу этой террористической ячейки. Ее участники были приверженцами идеи установления мирового господства радикальной формы ислама. А два члена этой группировки 5 апреля собирались устроить теракт в отделе полиции в Кисловодске с использованием самодельного взрывного устройства. Их планы были раскрыты правоохранителями, заключили в СК.